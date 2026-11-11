Сеп Блатер нападна остро Инфантино: Той е диктатор

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер отправи остри критики към настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино. 90-годишният швейцарец го нарече „диктатор“ и заяви, че поведението и решенията му са преминали всякакви граници.

В интервю за германското списание „Дер Шпигел“ Блатер изрази недоволството си от редица действия на своя наследник. Сред тях е учредяването на специалната „Награда за мир на ФИФА“, която беше връчена на американския президент Доналд Тръмп преди тазгодишното Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. Бившият шеф на централата разкритикува и плановете за продажба на част от бъдещите търговски права на Мондиала, които впоследствие бяха оттеглени.

„ФИФА страда. В момента организацията се ръководи от човек, който си е позволил да бъде заслепен“, коментира Блатер. Той определи наградата за мир като срамно решение и постави под съмнение избора на Тръмп за неин носител, предвид последвалите военни действия срещу Иран.

Швейцарецът отправи обвинения и по отношение на начина, по който Инфантино си осигурява подкрепа сред националните футболни асоциации. Според него настоящият президент обещава значително по-голямо финансиране на федерациите в замяна на гласовете им при преизбиране.

„Той е диктатор. Служители във ФИФА ми споделят, че на никого не е позволено да се вози в асансьора заедно с него. Той е недосегаем“, заяви още бившият ръководител на организацията.

Блатер не спести критиките си и по повод намеренията за разпореждане с търговските права на световното първенство. „Инфантино вече не познава граници. Може би някой ден трябва да бъде пратен в психиатрично отделение“, добави той.

Сред решенията, които предизвикват недоволството на швейцареца, е и отмяната на червения картон на американския нападател Фоларин Балогун след намеса от страна на Тръмп по време на Мондиала.

„Това с червения картон е най-лошото. Уставите могат да се тълкуват, но футболните правила са задължителни за всички и не подлежат на интерпретации“, категоричен бе Блатер.

Той ръководеше ФИФА от 1998 до 2015 година, когато подаде оставка на фона на корупционния скандал, разтърсил организацията. Впоследствие беше оправдан в два съдебни процеса, но Етичната комисия на ФИФА му наложи забрана за участие във футболна дейност. В интервюто Блатер заяви, че не съжалява за нищо от периода си начело на централата. Той разкри също, че не е разговарял с Инфантино от началото на 2016 година.

По отношение на бъдещето на ФИФА швейцарецът посочи президента на Световната атлетика Себастиан Коу като подходящ кандидат за ръководния пост. Това се случва на фона на заявеното намерение на японския функционер Козо Ташима да се кандидатира срещу Инфантино.

„Няма значение кой точно ще се кандидатира. Важното е настоящият президент да не бъде преизбиран. Коу е бил председател на Етичната комисия на ФИФА и е силна личност. Би било чудесно президентът да дойде от родината на футбола Англия“, завърши Блатер.