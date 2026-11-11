Кристиано Роналдо се наслаждава на живота извън националния отбор

Кристиано Роналдо изненада футболната общественост с решението си да сложи край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Новината беше обявена в четвъртък – само ден преди селекционерът Жорже Жезус да представи избраниците си за предстоящите срещи.

След като вече няма ангажименти към португалския национален тим, нападателят на Ал Насър използва паузата в клубния футбол, за да си почине и да прекара време с близки приятели. Освен това звездата опитва и нови занимания извън футбола.

Роналдо показа в социалните мрежи как прекарва свободното си време. В публикация тип „стори“ той сподели снимка от голф игрище, на която е заедно с приятели.

„Добри моменти с приятели“, написа португалецът към кадъра, демонстрирайки, че се наслаждава на спокойствието далеч от напрежението и динамиката на професионалния футбол.

С решението си Кристиано Роналдо затваря една от най-забележителните страници в историята на португалския национален отбор. Нападателят носи екипа на страната в продължение на 23 години, записвайки впечатляващите 234 участия и печелейки три трофея.

Оттеглянето му беше обявено часове преди Жорже Жезус да обяви състава на Португалия за предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Дания и Уелс.

Снимка: Instagram