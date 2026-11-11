Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо се наслаждава на живота извън националния отбор

Кристиано Роналдо се наслаждава на живота извън националния отбор

11 Ноември, 2026 23:05 502 3

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • ал насър-
  • национален отбор-
  • голф

Голф и срещи с приятели

Кристиано Роналдо се наслаждава на живота извън националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо изненада футболната общественост с решението си да сложи край на кариерата си в националния отбор на Португалия. Новината беше обявена в четвъртък – само ден преди селекционерът Жорже Жезус да представи избраниците си за предстоящите срещи.

След като вече няма ангажименти към португалския национален тим, нападателят на Ал Насър използва паузата в клубния футбол, за да си почине и да прекара време с близки приятели. Освен това звездата опитва и нови занимания извън футбола.

Роналдо показа в социалните мрежи как прекарва свободното си време. В публикация тип „стори“ той сподели снимка от голф игрище, на която е заедно с приятели.

„Добри моменти с приятели“, написа португалецът към кадъра, демонстрирайки, че се наслаждава на спокойствието далеч от напрежението и динамиката на професионалния футбол.

С решението си Кристиано Роналдо затваря една от най-забележителните страници в историята на португалския национален отбор. Нападателят носи екипа на страната в продължение на 23 години, записвайки впечатляващите 234 участия и печелейки три трофея.

Оттеглянето му беше обявено часове преди Жорже Жезус да обяви състава на Португалия за предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Дания и Уелс.


Кристиано Роналдо се наслаждава на живота извън националния отбор
Снимка: Instagram


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Марк

    1 0 Отговор
    Правилно решение. След тази недостойна постъпка на треньора(това че го излъга и не спази думата си) и аз бих постъпил така на мястото на Роналдо.

    23:40 11.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове