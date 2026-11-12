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САЩ се прицелиха в Пеп Гуардиола

САЩ се прицелиха в Пеп Гуардиола

12 Ноември, 2026 17:32 162 0

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  • сащ-
  • маурисио почетино-
  • юлиан нагелсман-
  • роберто мартинес-
  • национален отбор

Американците готвят оферта към бившия наставник на Манчестър Сити

САЩ се прицелиха в Пеп Гуардиола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната федерация на САЩ обмисля сериозно възможността да привлече Пеп Гуардиола за селекционер на националния отбор. Информацията идва на фона на очакваната раздяла с Маурисио Почетино, за когото се твърди, че вече е постигнал договорка с Манчестър Юнайтед.

Допълнителни подробности по темата разкри италианският журналист Матео Морето в интервю за „Радио МАРКА“. Той потвърди, че американската федерация има намерение да потърси контакт с испанския специалист, макар към момента да няма започнали конкретни преговори или постигнато споразумение.

„Американците разглеждат няколко варианта, списъкът е доста дълъг, но е сигурно, че ще отправят запитване за Пеп Гуардиола“, заяви Морето.

Според информацията интересът на САЩ не е просто спекулация. Ръководителите на футбола в страната възнамеряват официално да се свържат с треньора, за да разберат дали той би проявил готовност да поеме националния тим.

Гуардиола обаче не е единственото голямо име в списъка с потенциални кандидати. Сред обсъжданите варианти са още селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и Роберто Мартинес.

„Предстои да видим какво ще се случи, защото има и други имена. Мога да потвърдя както кандидатурата на Нагелсман, така и тази на Роберто Мартинес“, допълни италианският журналист.

Морето припомни и че Гуардиола вече е бил търсен от национална федерация. Преди време италианците са проявявали интерес към него, но разговорите не са довели до споразумение.

„Пеп Гуардиола беше потърсен от Италия преди време, но тогава не се стигна до споразумение. Предстои да видим дали този път ситуацията ще се развие по различен начин“, коментира той.

Засега американската федерация само подготвя почвата за евентуален контакт с испанския специалист. Няма официални преговори с Гуардиола, нито договорка с някой от останалите кандидати.


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