Роналдиньо се завръща на терена в неделя

Роналдиньо ще се завърне в официален мач с екипа на Равена, която в неделя приема Форли в регионалното дерби от италианската Серия C. Срещата на стадион „Бруно Бенели“ започва в 17:30 часа местно време, или 18:30 часа българско време. Спортал съобщава, че 46-годишният бразилец се очаква да започне като титуляр.

За Роналдиньо това ще бъде първи официален двубой от 2015 г., когато за последно игра с екипа на Флуминензе. Така паузата му от професионалния футбол ще достигне 11 години. Преди завръщането си той беше представен като футболист на Равена, а Sky Sports посочва, че кариерата му е спряла на 299 професионални гола.

Равена обяви, че Роналдиньо ще пристигне в Италия в петък и ще проведе индивидуална тренировка при закрити врата. В събота той ще се включи в тренировката на първия отбор на стадион „Бруно Бенели“, а окончателното решение за ролята му ще бъде на треньора Андреа Мандорлини.

„Нови цветове, същата усмивка“, каза Роналдиньо след подписването с Равена, цитиран от Sky Sports. Той добави, че очаква с нетърпение отново да играе с топката и да напише нова история с клуба. Бразилецът ще носи познатия си номер 10.

Двубоят между Равена и Форли предизвика интерес извън Италия. Sky Sports ще излъчи срещата безплатно в канала си в YouTube за зрителите във Великобритания, а мачът ще бъде достъпен и за публика в Бразилия, Китай и Саудитска Арабия. В Италия телевизията подготвя специална програма, която започва преди първия съдийски сигнал.

Журналистическият интерес също е значителен. Повече от 100 репортери и фоторепортери са подали заявления за акредитация, а на стадиона е изградена допълнителна трибуна, наречена „R10“. Очаква се вниманието към двубоя да бъде насочено не само към резултата, но и към минутите, които Роналдиньо ще получи след повече от десетилетие извън официалния футбол.