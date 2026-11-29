Палермо увеличи преднината си на върха в Серия B след домакинска победа с 3:0 над Беневенто в 14-ия кръг. Сицилианците решиха мача още преди почивката с голове на Денис Йонсен, Йоел Похянпало и Доминик Вавасори.

Йонсен откри резултата в 9-ата минута след изпълнение на корнер. Палермо удвои аванса си в 28-ата минута, когато Йоел Похянпало се разписа след подаване на Филипо Ранокия. В 40-ата минута Доминик Вавасори оформи крайното 3:0 след асистенция на Клаудио Гомес.

След четвъртата си победа в последните пет мача Палермо събра 33 точки. Отборът има 10 победи, три равенства и една загуба, като е отбелязал 32 гола и е допуснал 17. Беневенто остана с 19 точки.

Модена ще търси отговор срещу Падова

Модена е втори с 27 точки, но има мач по-малко от лидера. Тимът загуби две точки при равенството 1:1 като гост на Пиза в предишния кръг и вече изостава с шест точки от Палермо.

Модена приема Падова в неделя в пряк опит да запази дистанцията до първото място. Падова е в долната половина на таблицата с 16 точки от 13 срещи, но предстоящият мач е възможност за домакините да намалят напрежението върху преследвача и да останат близо до лидера.

Палермо стигна до успеха над Беневенто с три гола в рамките на 31 минути. След почивката домакините намалиха темпото, а гостите не успяха да се върнат в мача.

„Направихме отлично първо полувреме, но трябва още да се подобряваме“, заяви треньорът на Палермо Филипо Индзаги.

За Палермо следва гостуване на Верона на 6 декември. Модена ще приеме Арецо ден по-рано. Дотогава съставът от Сицилия ще остане начело независимо от резултата на втория в класирането, тъй като вече е изиграл своя мач от кръга.

Източници: ansa.it, palermo.repubblica.it, sport.sky.it