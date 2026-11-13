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БФЛА представя интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

БФЛА представя интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

13 Ноември, 2026 11:22 68 0

  • бфла-
  • лека атлетика-
  • спортна инфраструктура-
  • интерактивна карта-
  • стадион българска армия

Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града. След представянето в София ще има дискусия за развитието на спортната инфраструктура

БФЛА представя интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерация по лека атлетика ще представи на 17 ноември интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура в България. Събитието ще започне в 11:00 часа в зала Silver на новоизградения стадион „Българска армия“ в София, съобщи БТА.

Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града. Тя представя актуалното състояние на писти, зали и други съоръжения, както и основните предизвикателства и възможности за развитието им.

Инициативата е съвместна на БФЛА и Българския олимпийски комитет. След представянето ще се проведе дискусия, посветена на развитието на съвременната спортна инфраструктура и на възможните модели за финансиране.

Сред акцентите ще бъде публично-частното партньорство между държавата и частен инвеститор. В съобщението си БФЛА определя реализацията на стадион „Българска армия“ като пример за подобен модел.

„Именно този модел на сътрудничество ще бъде сред акцентите в предстоящата дискусия“, се казва в съобщението на БФЛА.

В представянето ще участва председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Сред поканените официални гости са вицепрезидентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Покани са отправени и към кметове на общини и президенти на спортни федерации. Очаква се дискусията да очертае нуждите на различните региони и възможностите за обновяване и развитие на лекоатлетическите съоръжения.


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