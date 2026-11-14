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Томас Бах подкрепи връщането на Русия в хокейното световно
  Тема: Украйна

Томас Бах подкрепи връщането на Русия в хокейното световно

14 Ноември, 2026 17:27 126 3

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  • спор за бойкот

Бившият президент на МОК защити автономията и неутралитета на спорта. Решението за руското участие предизвика заплахи за бойкот от няколко държави

Томас Бах подкрепи връщането на Русия в хокейното световно - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Международния олимпийски комитет Томас Бах се обяви в подкрепа на завръщането на Русия на Световното първенство по хокей на лед в Германия през май 2027 г. Той защити принципа, че политическите власти не трябва да определят участието на държавите в спортни състезания.

„Мнението ми е ясно и винаги е било такова – не може от държавите и правителствата да зависи кой да участва в спортни състезания – кога, как, къде и защо“, заяви Бах, цитиран от агенция ДПА.

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72-годишният германец обоснова позицията си с необходимостта да бъдат запазени „автономията и неутралитетът на спорта“. „От значение са спортните постижения, а не политическите възгледи“, каза той. Бах е олимпийски шампион по фехтовка от Игрите в Монреал през 1976 г.

Коментарът му идва след решение на Спортния арбитражен съд, който постанови, че руските национални отбори по хокей на лед трябва да бъдат допуснати отново до състезанията на Международната федерация по хокей на лед. Сред засегнатите турнири е мъжкото световно първенство в Германия, насрочено за 14–30 май 2027 г.

Международната федерация по хокей на лед заяви, че не е съгласна с решението, но ще го изпълни. Организацията посочи, че връщането на Русия създава практически проблеми, свързани със сигурността, визовия режим, логистиката и формата на състезанията. Към 14 ноември федерацията все още обсъжда условията и начина на прилагане на решението.

Възможното участие на Русия предизвика остри реакции сред водещи хокейни държави. Финландия, която е настоящият световен шампион, заяви, че националните ѝ отбори няма да играят срещу руския тим. Подобни позиции изразиха и други европейски федерации, което поставя под въпрос провеждането на мачове в първоначално планирания формат.

Германската федерация по хокей на лед също се противопоставя на руското участие. Като домакин тя заяви, че допускането на Русия би имало значими последици за сигурността, политическата обстановка и организацията на турнира. Федерацията обсъжда следващите стъпки с Международната федерация по хокей на лед.

Русия не участва в международни хокейни турнири след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Последното голямо отличие между двата периода беше финалът на олимпийския турнир в Пекин през същата година, когато руският отбор загуби от Финландия с 1:2.


Германия
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