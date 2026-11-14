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Ема Айхер спечели първия женски слалом в Леви

Ема Айхер спечели първия женски слалом в Леви

14 Ноември, 2026 18:57 550 0

  • ски алпийски дисциплини-
  • световна купа-
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  • леви

Германката поведе още след първия манш и записа първа победа в дисциплината. Лара Колтури и Катарина Трупе допълниха подиума

Ема Айхер спечели първия женски слалом в Леви - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ема Айхер спечели първия женски слалом за сезона от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Германката триумфира в Леви, Финландия, с общо време 1:52.62 минута, след като беше най-бърза още в първия манш.

Айхер премина първото спускане за 55.74 секунди и изгради преднина от 0.36 секунди пред Лара Колтури. Във втория манш германската състезателка запази контрол върху представянето си, финишира за 56.88 секунди и остана начело в крайното класиране.

„Това определено е добър подарък за рождения ден“, заяви Айхер, цитирана от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС). Състезателката навърши 23 години на 13 ноември, ден преди старта в Леви.

Успехът е първи за Айхер в слалома и шести за нея в Световната купа. Предишните ѝ пет победи са в скоростни дисциплини, а германката се състезава във всички четири направления на алпийските ски.

Айхер е родена в шведския град Сундсвал и до 2020 г. представяше Швеция. От сезон 2020/2021 тя се състезава за Германия.

Лара Колтури остана втора с време 1:53.05 минута, на 0.43 секунди зад победителката. 19-годишната състезателка, която представя Албания, записа втори пореден подиум в началото на сезона, след като беше сред призьорите и в гигантския слалом в Зьолден.

„Това е добър старт и със сигурност го приемам. Знам, че мога да натисна още, но това е само първият слалом за сезона“, каза Колтури.

Катарина Трупе завърши трета с време 1:53.12 минута и изоставане от 0.50 секунди. Австрийката беше пета след първия манш, но даде най-доброто време във второто спускане – 56.33 секунди.

Следващият женски слалом от Световната купа е на 21 ноември в Гургъл, Австрия.


Финландия
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