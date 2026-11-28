Иван Дончев завърши на 44-о място на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Шанхай. Българинът премина първите серии от репешажите, но отпадна на четвъртфиналите.

Дончев зае трето място в четвърта репешажна серия с време 2:15.817 минути. Във втория четвъртфинал той финишира пети с резултат 2:24.706 минути. Максим Максимов остана четвърти в първата репешажна серия с време 2:25.472 минути и се класира 57-и в крайното подреждане.

Дончев и Максимов с участия и на 500 метра

В спринта на 500 метра Иван Дончев зае 47-о място, а Максим Максимов приключи 48-и. Максимов стигна до второ място в третата репешажна серия, в която записа 42.306 секунди.

Победител на 500 метра стана нидерландецът Йенс ван 'Т Ваут с време 40.399 секунди. На 1500 метра първи финишира Со-чан Бе от Република Корея, който спечели с резултат 2:30.189 минути.

Световната купа приключва със стартовете на 1000 метра

Четвъртият кръг от Световната купа по шорттрек в Шанхай продължава до 29 ноември. Последният състезателен ден е посветен на стартовете на 1000 метра, както и на останалите финални надпревари в програмата.

Източници: bta.bg