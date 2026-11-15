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Мира Андреева си гарантира рекордно второ място в света

Мира Андреева си гарантира рекордно второ място в света

15 Ноември, 2026 06:15 912 1

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Руската тенисистка победи Джесика Пегула с 6:3, 6:4 и ще завърши сезона с най-високото класиране в кариерата си

Мира Андреева си гарантира рекордно второ място в света - 1
Снимка: sports.yahoo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мира Андреева си гарантира второто място в световната ранглиста на WTA след края на сезона. Руската тенисистка, която се състезава с неутрален статут, победи американката Джесика Пегула с 6:3, 6:4 на полуфиналите на WTA Finals в Индиън Уелс.

Двубоят продължи един час и 25 минути. С успеха 19-годишната Андреева достигна първия си финал в заключителния турнир на сезона и ще запише най-високото класиране в кариерата си.

Андреева изпревари Сабаленка

Андреева ще завърши с минимум 7306 точки, независимо от изхода на финала. Преди турнира тя беше трета в ранглистата, но ще изпревари Арина Сабаленка, която остава с 6685 точки след отпадането си в груповата фаза.

Пегула имаше възможност да измести Андреева от второто място, но само ако спечели титлата. След поражението си американката ще остане с 6160 точки.

„Беше много интересно да видя как ще се развие мачът, защото не познавах добре играта ѝ. Опитвах се да реагирам на момента, а с напредването на срещата започнах да разбирам по-добре какво прави“, каза Андреева.

Победата беше особено значима и заради липсата на предишни срещи между двете тенисистки. Андреева спечели и четирите си мача в Индиън Уелс без загубен сет.

Рибакина остава номер 1

Елена Рибакина ще приключи сезона на върха с 8099 точки. Представителката на Казахстан се изкачи до първото място след триумфа си на US Open през септември, където победи Сабаленка на финала.

Рибакина, която спечели WTA Finals през миналата година, не участва в тазгодишното издание заради вирусно заболяване. Тя обяви, че ще се оттегли от турнира, за да се възстанови и да се подготви за сезон 2027.

На финала в Индиън Уелс Андреева ще срещне Елина Свитолина. Украинката победи Линда Носкова с 6:2, 6:1 и достигна третия си финал в историята на WTA Finals.

Източници: tass.com, apnews.com


САЩ
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