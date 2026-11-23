Елизара Янева записа най-големия успех в кариерата си, след като спечели титлата на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара. Българката, поставена под номер 1 в схемата, победи на финала представителката на Великобритания Мика Стойсавлевич със 7:6(1), 6:3.

Финалният двубой продължи 1 час и 44 минути. Янева взе оспорвания първи сет след тайбрек, в който се наложи със 7:1, а във втората част затвърди предимството си с по-убедителна игра.

Успехът в Търнава донесе на Янева ново рекордно класиране. Българката вече заема 135-ото място в световната ранглиста с актив от 577 точки, което представлява прогрес със седем позиции.

Развитието ѝ през сезона е значително. Янева започна годината на 365-ото място, а в рамките на сезона се изкачи с общо 230 позиции.

Титлата в Словакия е най-големият трофей, спечелен от българската тенисистка до момента. На финала тя запази спокойствие в решаващите моменти и не позволи на Стойсавлевич да стигне до трети сет.

Росица Денчева, която е втора ракета на България, се придвижи с едно място напред и вече е 201-а с 387 точки. Лидия Енчева също отбеляза прогрес, като се изкачи с три позиции до 311-ата с 221 точки.

Виктория Томова продължава да губи позиции. Българката отстъпи с пет места и вече е 388-а в света със 160 точки.

В челната десетка при жените няма промени. Лидер остава Елена Рибакина с 8099 точки, следвана от Мира Андреева със 7806 и Арина Сабаленка с 6685 точки. Топ 10 допълват Коко Гоф, Джесика Пегула, Елина Свитолина, Линда Носкова, Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.

Източници: focus-news.net