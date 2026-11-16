Братя Николови изпуснаха Суперкупата след обрат от 0:2

Българските национали Александър и Симеон Николови останаха без първия си общ трофей с Кучине Лубе. Тимът от Чивитанова допусна обрат от 2:0 до 2:3 срещу Сър Суса Скай Перуджа във финала за Суперкупата на Италия, игран в зала „Пала Раски“ в Парма.

Лубе спечели първите два гейма с 25:21 и 25:22, а в третия поведе с 19:15. Перуджа обаче започна постепенно да стопява изоставането си, като сервисите на Камил Семенюк поставиха под напрежение посрещането на съперника. Шампионите на Италия взеха частта с 25:22 и върнаха интригата във финала.

Перуджа продължи обрата и в четвъртия гейм, спечелен отново с 25:22. В решителната пета част отборът поведе с 3:0, но Лубе се върна в мача. Ас на Симеон Николов изравни резултата при 5:5.

В края двата състава разменяха точки, но Перуджа беше по-резултатна в последните разигравания и затвори тайбрека с 15:13. Финалът продължи 142 минути и се игра пред около 4300 зрители.

Александър Николов беше най-резултатният волейболист в мача с 28 точки. Българинът реализира пет аса и една блокада. По-малкият му брат Симеон завърши с четири точки, две от които бяха от блокада, а една - директно от начален удар.

За Лубе Матиа Ботоло добави 16 точки, а Ерик Льопки - 15. В състава на победителите Ферре Регерс и Камил Семенюк приключиха с по 16 точки, Джовани Сангуинети записа 14, а Олег Плотницки - 13.

Перуджа защити трофея и го спечели за осми път в историята си, като това беше пети пореден успех в турнира. Лубе остава без Суперкупата от 2014 година.