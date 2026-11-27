Интер ще бъде лишен от услугите на един от основните си защитници – Алесандро Бастони, за период от поне три седмици. От италианския клуб съобщиха, че медицинските изследвания са установили разтежение на четириглавия мускул на лявото бедро.

27-годишният италиански национал получи травмата по време на двубоя срещу Щутгарт в Шампионската лига, спечелен от „нерадзурите“ с 2:0. Бранителят не успя да продължи участието си и беше заменен принудително от Федерико Димарко малко преди почивката.

Очаква се възстановяването на Бастони да го извади от строя за няколко важни срещи. Той няма да бъде на разположение за двата мача срещу Дженоа, както и за двубоите с Фрозиноне, Борусия (Дортмунд), Торино и Лече.

В лагера на Интер се надяват защитникът да бъде напълно възстановен за сблъсъка с Лацио на 22 декември, когато двата отбора ще спорят за Суперкупата на Италия.

Бастони е сред водещите футболисти в състава на Кристиан Киву. От началото на сезона бранителят е записал 15 участия във всички турнири, в които е отбелязал и едно попадение.