Диего Мартинес е фаворит за селекционер на България

Диего Мартинес е кандидатът с най-големи шансове да поеме националния отбор на България. Испанският треньор вече е излязъл на преден план в разговорите за поста, но назначението му все още не е официално потвърдено. Ръководството на Българския футболен съюз продължава преговорите и с още трима кандидати.

45-годишният Мартинес за последно е водил Лас Палмас. В треньорската му биография са още Олимпиакос, Еспаньол, Гранада, Осасуна и Севиля Атлетико. Преговорите за нов селекционер се водят на фона на търсенето на специалист, който да поеме представителния тим след приключването на настоящия ангажимент на временния треньор.

Най-значимият етап в кариерата на Мартинес е свързан с Гранада. Той поема отбора през 2018 г., когато тимът е във второто ниво на испанския футбол. Още в края на същия сезон Гранада печели промоция за елита, а Мартинес се превръща в най-младия треньор в Примера дивисион.

В дебютния си сезон в испанския елит Гранада завършва достатъчно високо, за да спечели право на участие в Лига Европа. Тимът стига до четвъртфиналите на турнира, където отпада от Манчестър Юнайтед. Испанското издание „Марка“ отличава Мартинес за постигнатото с клуба.

През 2021 г. треньорът напуска Гранада, след като е водил отбора в 146 мача.

След периода си в Гранада Мартинес прекарва около година в Англия. Там трупа опит и наблюдава работата на Пеп Гуардиола, Рафаел Бенитес и Франк Лампард.

През 2022 г. испанецът поема Еспаньол, но е освободен през април след четири поредни загуби. Следващото му назначение е в гръцкия Олимпиакос. Там престоят му приключва през декември след 22 мача начело на отбора.

Към момента Мартинес е основният фаворит за национален селекционер, но БФС не е обявил окончателен избор. Останалите три кандидатури продължават да бъдат разглеждани.