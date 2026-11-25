Една от големите фигури на българския футбол Йордан Лечков замина за Франция заедно с делегацията на Левски. Героят от САЩ’94 пътува със „сините“ по покана на Марсилия преди двубоя между двата отбора от основната фаза на Лига Европа, който ще се играе утре на стадион „Стад Велодром“.

Лечков има специална връзка с френския клуб, след като носи екипа на Марсилия в средата на 90-те години. На летище „Васил Левски“ той коментира предстоящия мач и пожела успех на българския представител.

„На „Велодром“ е доста шумничко. Това на първо място. Вярна публика има Марсилия, доколкото си спомням. Престижно е български отбор да играе там, пожелавам успех на Левски. Футболът е, всичко е възможно, дано ако си вярват, постигнат това, което са си планирали“, заяви Лечков.

Бившият национал коментира и състоянието на родния футбол. Той изрази съжаление, че в българските отбори не получават достатъчно възможности повече местни футболисти, и подчерта значението на силни Левски и ЦСКА за развитието на цялото първенство.

„Ще ми се да играят повече български момчета, което от години говоря. Радвам се да има силни Левски и ЦСКА, това е пътят. Трябва да има силни Левски и ЦСКА, за да могат по-слабите отбори да си трансферират добрите футболисти, както беше едно време. Така ще се подобри българският футбол“, посочи той.

Лечков бе категоричен, че националният отбор изпитва сериозен недостиг на футболисти с необходимата класа. Според него подобряването на футболната инфраструктура също е от ключово значение, като държавата трябва да има активна роля в изграждането на стадиони и съоръжения.

„За националния отбор каквото съм имал да го кажа, съм го казал. Нямаме футболисти, нямаме класа, съжалявам. Казвал съм го, това е положението. Не е лесно да се създадат“, коментира героят от САЩ’94.

Той разказа и за поканата от Марсилия, която приема като жест на уважение заради престоя си в клуба. В същото време Лечков направи любопитно сравнение с друго събитие в Хамбург, на което е бил поканен Красимир Балъков, но не и той.

Бившият кмет на Сливен припомни и че не е получил покана за откриването на новия стадион на ЦСКА, въпреки че е играл за „червените“ и е ставал шампион с тима.