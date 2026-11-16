Бюджетът на Министерството на младежта и спорта за 2027 г. надхвърля 100 млн. евро

Бюджетът на Министерството на младежта и спорта за 2027 г. достига 107 млн. евро, което представлява увеличение от близо 20% спрямо предходната година. Това обяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов на брифинг, на който представи бюджета за 2027 година.

Министър Керязов благодари на премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев за осигуреното увеличение на средствата и подчерта, че по-големият бюджет означава и по-голяма отговорност.

По думите му основната цел е повече деца и младежи да бъдат привлечени към системните занимания със спорт, а спортните и младежките организации да получат по-добри условия за работа и развитие.

Средствата за олимпийска подготовка се увеличават с 30%. Според Керязов това трябва да осигури по-голямо спокойствие и предвидимост в подготовката на българските спортисти за най-важните международни състезания.

С 30% нараства и финансирането за спортните клубове. Министърът постави акцент върху тяхната роля, като подчерта, че именно в клубовете се извършва основната работа с децата, подрастващите и бъдещите елитни състезатели.

Увеличение има и при ученическия спорт. Финансирането за ученическите игри нараства с 15%, а средствата за спорт за хора с увреждания се повишават с 14%.

Съществен ръст е заложен и в младежкия сектор. По думите на министъра финансирането за младежта се увеличава с 41%, като целта е да бъдат създадени повече възможности младите хора да развиват своя потенциал.

За многоспортовите федерации бюджетът се увеличава с 22%.

С 50% повече нарастват и средствата за младежките центрове. За тях са предвидени 3,6 млн. евро, които ще послужат за подобряване на условията за работа с младите хора.

Допълнителни 654 хил. евро или с 15% повече са предвидени за домакинства на международни спортни състезания в България. Министърът подчерта значението на големите международни прояви не само за развитието на елитния спорт, но и за популяризирането му сред децата и младите хора.