Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обсъди с представители на спортни клубове ситуацията в Българската федерация по борба. Срещата е проведена по тяхно искане заради затрудненията в работата на федерацията и необходимостта от решения за подготовката на националните отбори.

В разговора са участвали още Тодор Ангелов и генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов. Станка Златева не е присъствала. Това съобщи Министерството на младежта и спорта.

Представителите на клубовете са поставили въпроси, свързани с координацията на подготовката на националните състезатели, своевременното вземане на решения и осигуряването на финансиране за клубовете през 2027 г.

„За нас най-важни са състезателите, треньорите и възможността те да се подготвят спокойно, пълноценно и при необходимите условия“, заяви Енчо Керязов.

Министърът е посочил, че Министерството на младежта и спорта е готово да предприеме необходимите действия в рамките на правомощията си, за да не се допусне организационните проблеми да засегнат подготовката и възможностите на българските борци. Керязов е заявил и че ще продължи да следи развитието на случая.

На извънредно общо събрание на 17 октомври Тодор Ангелов е избран за председател на федерацията според открито писмо на спортни клубове. Вписването на промените в представителството и управителния съвет е спряно с определения на Софийския градски съд от 26 октомври, посочват клубовете.

Според тях съдебните производства поставят под напрежение подготовката на националните отбори и решенията за финансирането на клубовете. В началото на февруари 2027 г. в Загреб предстои рейтингов турнир, чиито резултати ще се зачитат за олимпийската квалификация за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Преди него трябва да бъдат уредени подборът на състезателите, лагерите, финансирането и подаването на заявките.

Междувременно се събират данни за дейността на клубовете през 2026 г. Те ще бъдат използвани при оценяването им за финансово подпомагане през 2027 г.

Керязов е заявил, че подготвяните промени в Закона за физическото възпитание и спорта предвиждат механизми за предотвратяване на ситуации, при които спорове около управлението на федерация затрудняват подготовката и финансирането на състезатели и клубове.