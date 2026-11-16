Германия разгроми Нидерландия с 5:0 в последния си мач от груповата фаза на Лига А в Лигата на нациите. Срещата се игра на „Олимпиастадион“ в Берлин, а успехът изпрати Бундестима на първото място в групата.

Дери Шерхант откри резултата в 41-вата минута. Крилото на Фрайбург получи топката от Йозуа Кимих, навлезе навътре и с удар с десния крак към далечния ъгъл направи 1:0. Попадението беше първо за него с екипа на германския национален отбор.

Флориан Вирц удвои аванса на Германия в 60-ата минута. Халфът отне топката от капитана на Нидерландия Дензъл Дъмфрис пред наказателното поле и с удар с левия крак, рикоширал в страничния стълб, покачи на 2:0.

Само пет минути по-късно Браян Груда центрира от пряк свободен удар, а Нико Шлотербек засече топката с глава за 3:0.

Вирц участва и в четвъртия гол. В 71-вата минута той подаде към Груда, който напредна отдясно и върна топката към халфа. Вирц стреля от воле и отбеляза второто си попадение в мача.

Крайното 5:0 беше оформено в 77-ата минута. Шерхант получи топката отляво в наказателното поле и стреля, а след рикошет в гредата Браян Груда беше точен при добавката.

След петия гол вратарят на Нидерландия Барт Вербруген събра съотборниците си в опит да реагира на тежкото развитие на мача.

Германия спечели групата с 11 точки. Нидерландия остана на второто място със същия актив, а Гърция също завърши с 11 точки, но остана трета заради най-лошата голова разлика в преките двубои между трите тима.