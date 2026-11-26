Бившият германски футболен национал Бастиан Швайнщайгер ще плаща общо 45 000 евро месечна издръжка за тримата си синове от брака с бившата №1 в световния тенис Ана Иванович.

Съдът в Майорка е определил временна издръжка в размер на 15 000 евро месечно за всяко от децата. При постановяването на решението магистратите са взели предвид както финансовите възможности на Швайнщайгер, така и досегашния стандарт на живот на семейството.

Сред разходите, отчетени от съда, са възнагражденията на частни готвачи, детегледачки, домашен персонал и градинари.

Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер се запознават през 2014 г., а две години по-късно, на 12 юли 2016 г., сключват брак на романтична церемония във Венеция.

Сръбската тенисистка е сред най-успешните състезателки в историята на женския тенис. През 2008 г. тя печели „Ролан Гарос“ и се изкачва до върха на световната ранглиста на WTA, където остава 12 седмици. В кариерата си Иванович завоюва общо 15 титли.

Швайнщайгер пък е световен шампион с Германия от 2014 г. и една от емблематичните фигури в историята на Байерн Мюнхен.