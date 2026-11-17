Германия приключи груповата фаза на Лигата на нациите с най-добрия защитен показател в Лига А. Бундестимът допусна само три гола в шестте си срещи и завърши с голова разлика 11:3.

Германците получиха по едно попадение при равенството 1:1 с Нидерландия, загубата с 0:1 от Гърция и победата с 3:1 като гости на Сърбия. В останалите три мача отборът не допусна гол – при успеха с 2:0 срещу Сърбия, при равенството 0:0 с Гърция и в заключителната среща с Нидерландия, спечелена с 5:0.

Така Германия е допускала средно по 0,5 попадения на двубой. За сравнение, Франция и Англия са получили по шест гола в своите шест срещи – два пъти повече от германския състав. Убедителната победа над Нидерландия в последния мач донесе първото място на Германия в група А2.

Победата с 5:0 беше осигурена с голове на Дери Шерхант, Флориан Вирц, Нико Шлотербек, Вирц и Браян Груда, съобщи УЕФА. Германците продължават към елиминационната фаза, а жребият за нея е насрочен за 20 ноември.