Бразилия разгроми Сингапур със 7:0 в приятелска среща на Националния стадион в Каланг. Винисиус Жуниор отбеляза хеттрик за 21 минути, а южноамериканците стигнаха до убедителния успех с четири гола през първото полувреме и още три след почивката.

Нападателят на Реал (Мадрид) започна като титуляр и откри резултата в 9-ата минута. Винисиус овладя подаване на Бруно Гимараеш в наказателното поле, освободи се от защитник и изпрати топката в долния десен ъгъл.

Шест минути по-късно Ендрик намери Винисиус в наказателното поле, а бразилецът завърши атаката с нисък удар за 0:2. В 21-ата минута той оформи хеттрика си след подаване на Естевао и удар в опразнената врата.

Ендрик увеличи преднината до 0:4 в 31-ата минута. Малко преди края на първата част Естевао също се разписа, но попадението беше отменено след намеса на системата за видеопомощ на съдиите заради нарушение в атака.

Естевао все пак записа името си сред голмайсторите в началото на второто полувреме. Той овладя топката след рикошет и стреля от границата на наказателното поле, като ударът му се отби във вътрешната страна на лявата греда и влезе във вратата за 0:5.

В 54-ата минута Раян пропусна да се разпише, след като насочи топката в напречната греда. Дванадесет минути по-късно обаче нападателят получи нова възможност и вкара шестия гол за Бразилия.

Крайното 0:7 беше оформено в 74-ата минута. Раул бин Сухайми изпрати топката в собствената си врата.

Винисиус беше сменен около час след началото на срещата. Само три дни по-рано той отбеляза и двата гола за Бразилия при загубата с 2:3 от Япония.