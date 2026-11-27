Жозе Моуриньо заяви, че Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор нямат гарантирано място в стартовия състав на Реал Мадрид. Треньорът постави тримата на едно и също ниво и подчерта, че колективната цел на отбора е по-важна от индивидуалните амбиции.

„Това е проблем на Вини, не мой. Мбапе, Белингам и Винисиус са на едно и също ниво. Ако един ден се окажат на пейката и не им харесва, това е техен проблем“, заяви Моуриньо пред AS.

Португалецът обясни, че голямото игрово време на Мбапе и Белингам не е свързано със статута им, а с представянето им. До изявлението Мбапе не беше започвал мач като резерва, докато Белингам е бил извън стартовите 11 веднъж.

Треньорът посочи, че Реал Мадрид вече е усетил отсъствието на Белингам и ще трябва да се справи и без Мбапе, когато това се наложи. Като пример за значението на отделните футболисти той посочи Тибо Куртоа, който е играл във всеки мач, с изключение на двубой, пропуснат заради заболяване.

„Имаме Куртоа, който прави невероятна разлика, поради което играе всеки мач, освен когато е болен. И който и да играе на неговото място, също е бил решаващ. Това е силата на този отбор“, каза Моуриньо.

Моуриньо заяви, че е доволен от всички футболисти и не възнамерява да се разделя с никого през януарския трансферен прозорец. Той отхвърли и възможността клубът да привлече нови играчи.

„Нямам нито един играч, който да не харесвам или от който да не се нуждая тук. Нямам нужда от никого на трансферния пазар. Никой не трябва да си тръгва — това е затворена врата“, подчерта треньорът.

Темата за ролята на трите звезди е сред основните тактически въпроси в Реал Мадрид още от началото на сезона. През август Моуриньо заяви, че Мбапе, Белингам и Винисиус не са несъвместими, но призна, че намирането на идеална схема за едновременното им използване е трудно.

Следващият мач на Реал Мадрид е домакинството срещу Алавес на 28 ноември в 14-ия кръг на Ла Лига.