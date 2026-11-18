Мачът между Дионтей Уайлдър и Джей Опетайа няма да се състои по план, след като австралиецът се оттегли заради контузия на ръката. Срещата трябваше да бъде част от галавечерта с основен двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа на 11 декември на „Принсипалити стейдиъм“ в Кардиф.

За 31-годишния Опетайа това щеше да бъде дебют в тежка категория. Австралиецът е получил травмата по-рано, а състоянието му се е влошило по време на подготовката за двубоя.

„Джай получи контузия на ръката по време на септемврийския си мач срещу Ноел Микаелян и след това я влоши по време на тренировките“, заяви съпромоутърът му Мик Франсис.

По думите на Франсис оттеглянето е сериозен удар за Опетайа, който е възнамерявал да използва срещата с бившия световен шампион на WBC като първа стъпка в най-тежката категория. „Фокусът му сега е върху пълното възстановяване и продължаването на стремежа му да стане безспорен световен шампион в първа тежка категория“, допълни съпромоутърът.

Оттеглянето на Опетайа не означава непременно, че Дионтей Уайлдър ще отпадне от галавечерта. Организаторите търсят нов съперник за американеца, но към момента няма официално обявена замяна.

Сред боксьорите, заявили готовност да се включат в кратък срок, е британецът Ричард Риакпоре. Като възможен вариант се обсъжда и нов мач между Уайлдър и Дерек Чисора. Решението за съперника на американеца се очаква да бъде взето допълнително.

Галавечерта в Кардиф ще бъде оглавена от дългоочаквания сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Отпадането на двубоя Уайлдър – Опетайа променя подгряващата програма, но не засяга обявения основен мач.