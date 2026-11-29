Николай Дишков зарадва публиката в Бургас с победа над Марио Вергиев и спечели титлата на България в професионалния бокс в полутежка категория. Бургазлията нокаутира съперника си в петия рунд на главния двубой от MAX FIGHT 67 в зала „Младост“.

Мачът беше планиран за 10 рунда, но приключи преди средата на срещата. Дишков започна по-активно и още в началните минути наложи скоростта си. Той пласираше точни удари както от далечна, така и от близка дистанция, докато 38-годишният Вергиев се опитваше да намали разстоянието с високо вдигнат гард.

Вергиев беше разклатен няколко пъти, но не падна до петия рунд. Тогава Дишков го изпрати в нокдаун. Боксьорът на ЦСКА се изправи и продължи, но при следващата атака отново беше повален. Реферът прекрати срещата и присъди победата на местния състезател.

Първи професионален пояс за бургазлията

Успехът е седми за Дишков в седем професионални боксови срещи. За 25-годишния състезател това е първа титла в професионалната кариера, след като преди мача беше представян и като шесткратен републикански шампион в олимпийския бокс.

„Крайната ми цел е да стана световен шампион“, заяви Дишков преди срещата в интервю за Sportal.bg. Победата над Вергиев е най-сериозният резултат в професионалния му път досега и запазва непобедения му статус на ринга.

Освен националния пояс Дишков спечели и първата Купа „Свети Никола“. Отличието е част от нова инициатива на MAX FIGHT и Община Бургас, при която боксовите срещи от галавечерта участват в общ турнир.

Титлата се завръща на голямата сцена

Националният пояс в професионалния бокс беше разигран за последно през юни 2023 г. Тогава Владимир Георгиев победи Здравко Попов с единодушно съдийско решение в 12-рундов мач на MAX FIGHT 54 в Пловдив.

Следващото изпитание пред Дишков вече е очертано. По информация на организатора на MAX FIGHT Любен Джубрилов победителят от мача за титлата трябва да я защитава срещу Георги Танчев през май 2027 г. в Пловдив.

В основната програма на MAX FIGHT 67 имаше общо осем двубоя в четири бойни дисциплини. Сред останалите резултати Денис Цапу нокаутира Бурак Пойраз във втория рунд, а Кристиан Навин победи Васил Христов със съдийско решение.

Източници: sportal.bg, mma.bg, burgasonline.bg