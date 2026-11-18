Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети световните шампиони по скокове на батут Елена Михайлова и Ивилин Маджаров. Двамата спечелиха историческата първа световна титла за България във възрастовата група 11–12 години в новата дисциплина смесени синхронни скокове на батут на шампионата в Нанджин, Китай.

„Поздравявам ви за огромния успех. Написахте история в тази дисциплина и донесохте на България повод за истинска гордост. Благодаря на вашите треньори и родители, без чиято подкрепа този успех не би бил възможен“, заяви министър Керязов по време на срещата.

Той отправи поздравления и към всички български състезатели, представили страната ни на световното първенство, като изрази увереност, че участието в надпреварата и натрупаният международен опит са ги мотивирали още повече да продължат да се развиват и да преследват нови спортни успехи.

По време на срещата председателят на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров съобщи, че през следващата година България ще бъде домакин на световното първенство, което ще има и статут на олимпийска квалификация. Той благодари на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и подчерта значението на предстоящото домакинство за развитието и популяризирането на спорта у нас.

Министър Керязов благодари на Димитров, който днес празнува рожден ден, за дългогодишните му усилия и последователната работа за развитието на скоковете на батут в България.

Поздравления към състезателите и треньорите отправиха и заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова и съветникът на министъра Желязко Желязков.