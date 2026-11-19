Трима кандидати са подали документи за участие в президентските избори на ФИФА през 2027 г. Световната футболна централа потвърди кандидатурите на настоящия президент Джани Инфантино, президента на Френската футболна федерация Филип Диало и почетния председател на Японската футболна асоциация Козо Ташима.

Кандидатурите все още не са окончателно допуснати. Те са предадени на изборната комисия на ФИФА, която трябва да ги разгледа и да вземе решение. Националните федерации ще бъдат уведомени за имената на предложените и одобрените кандидати най-късно до 18 февруари 2027 г.

Вотът ще се състои на 18 март 2027 г. по време на 77-ия конгрес на ФИФА в Рабат, Мароко. Изборът ще определи ръководителя на световната футболна централа за следващия мандат.

Филип Диало влезе в надпреварата като кандидат, подкрепен от УЕФА. Европейските федерации, представени в Изпълнителния комитет на УЕФА и в Съвета на ФИФА, единодушно застанаха зад президента на Френската футболна федерация.

„Искам да възстановя изгубеното доверие в управлението на футбола и да сложа край на отровата на разделението“, заяви Диало, цитиран от Асошиейтед прес. Той се включи в надпреварата само дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите.

Козо Ташима е първият японски кандидат за президентския пост на ФИФА. Той е бивш президент и настоящ почетен председател на Японската футболна асоциация, както и член на Съвета на ФИФА.

Джани Инфантино ръководи ФИФА от 2016 г. и ще се опита да остане на поста за още един мандат. Той запазва значителна подкрепа сред футболните федерации в различни региони, въпреки критиките към управлението му и споровете около решенията на централата.

Сред най-острите реакции през последните месеци беше предизвикана от план за създаване на нова търговска структура, която да управлява и привлича частни инвестиции в правата за турнирите на ФИФА. Идеята, свързвана с инвестиционна група, в която участва компанията на Джош Къшнър, брат на зетя на Доналд Тръмп, породи въпроси за прозрачността и управлението на футболната централа.

Близките отношения между Инфантино и американския президент Доналд Тръмп също са сред темите, които засилиха критиките към настоящото ръководство на ФИФА. Предстоящият вот ще бъде първият от 2016 г. насам, в който Инфантино ще се изправи срещу официално подадени конкурентни кандидатури.