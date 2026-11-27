ФИФА е станала жертва на престъпна кибератака, при която е получен неразрешен достъп до ограничен набор лична и служебна информация. Световната футболна централа не съобщава колко хора или организации са засегнати, кога е извършена атаката и какви точно бизнес данни са били достъпни.

Файловете по проекта FIFA Forward Enterprise не са били засегнати, съобщава човек с пряко познаване на случая, цитиран от „Ройтерс“. По същата информация достъпът е обхванал по-малко от 0,1% от общия обем данни, съхранявани от ФИФА. Организацията не е потвърдила публично подробности за засегнатите системи или лица.

„ФИФА може да потвърди, че е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до ограничен набор лична и бизнес информация“, заяви говорител на централата пред „Ройтерс“. От ФИФА допълниха, че работят с компетентните власти и правоохранителните органи.

Футболната централа осъди незаконното придобиване и публикуване на информация, особено на лични данни, като го определи като „сериозно и неприемливо нарушение на личната неприкосновеност“, което може да има значителни последици за засегнатите лица.

Случаят се развива на фона на прекратения план за привличане на частни инвеститори в търговските права на ФИФА. Проектът FIFA Forward Enterprise предвиждаше продажба на 20% дял в ново дружество, което да управлява събитията на организацията, включително Световното първенство. Целта е била да бъдат привлечени до 4,2 млрд. долара.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино съобщи през юли, че проектът е бил прекратен след силна реакция срещу него. Именно липсата на достъп до документите по този план ограничава обхвата на потенциалния финансов и управленски ефект от кибератаката.