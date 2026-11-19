Столичният общински съвет одобри отпускането на до 9,6 млн. евро за международни състезания по скейтборд в София. Първото предложение не получи необходимото мнозинство при гласуването на 5 ноември. То събра 30 гласа „за“, при изисквани 31.

Проектът предвиждаше София да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. Първото състезание бе планирано за есента на 2027 г., второто – за пролетта на 2028 г., а третото събитие трябваше да бъде кръг от Световната купа през 2029 г.

Кметът Васил Терзиев представи сумата като инвестиция в икономическото развитие на столицата, а не като обикновено финансиране на спортно събитие. По думите му домакинството може да привлече туристи, участници и гости, които да използват хотели, ресторанти, транспортни и други услуги.

„Ако не успеем да се справим, ще имате основание да ме критикувате. Аз обаче съм силно мотивиран да докажа, че проектът ще бъде реализиран качествено и в срок“, заяви Терзиев.

В предоставеното от кмета разпределение по два милиона евро годишно трябваше да бъдат отделяни за лицензионни права, а около 3,5 млн. евро – за логистика и организация. Терзиев подчерта, че планираното съоръжение трябва да бъде сертифицирано и да има значение за развитието на скейтборда в Югоизточна Европа.

След неуспешното гласуване е внесен нов доклад за тригодишната програма „Sofia World Skate Capital“. В него сумата остава до 9,6 млн. евро, но обхватът е разширен до девет спортни събития за периода 2027–2029 г., както и съпътстващи международни инициативи за младежи и бизнеса.

Новият вариант включва и изграждането на постоянно скейтборд съоръжение в София. Така предложението вече не се отнася само до трите основни международни турнира, посочени в първия проект, а до по-широка програма, свързана със спортна инфраструктура и домакинство на събития.

Повторното разглеждане на доклада е включено в дневния ред на заседанието на СОС на 19 ноември. До този момент няма окончателно решение за отпускане на средствата и няма потвърдено домакинство на София от World Skate.