Левски е предложил три възможни решения на УЕФА след отказа на Марсилия да предостави на българските привърженици 5% от капацитета на стадион „Стад Велодром“ за предстоящия мач между двата отбора.

Изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров разкри, че клубът е предложил срещата да бъде преместена в друг град или държава. Третата възможност е Марсилия да гостува на Левски в София.

Боримиров коментира и очакванията си за двубоя, като изрази увереност, че столичният тим има реални шансове да си тръгне поне с точка от Франция, ако покаже най-доброто от възможностите си.

„Хубаво е, когато се връщаме назад във времето и се сещаме за хубави неща. Надявам се отборът да покаже това, на което е способен, и да се поздравим с успех. Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра“, заяви изпълнителният директор.

Той разкри още, че бившият футболист на Левски Седрик Бардон ще подкрепя отбора на стадиона във Франция. Боримиров лично е отправил покана към французина, когото определи като талисман на „сините“.

Основното недоволство на ръководството на Левски обаче е свързано с отношението на Марсилия към гостуващите привърженици. Според Боримиров българският клуб е поставен в неизгодна позиция, след като броят на билетите за неговите фенове е намален с 85%, докато домакините са получили допълнителни възможности за закупуване на пропуски.

„За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората, а не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав“, коментира Боримиров.

Той изрази недоумение и от аргументите за ограничаването на гостуващата публика, като посочи разликата между броя на привържениците на двата отбора.

„УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 000 – как с тях се справят? Не се мери с еднакъв аршин“, завърши изпълнителният директор на Левски.