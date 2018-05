Ужасяващи рани след боксов мач (ВИДЕО 18+)

Боксьорът в полусредна категория Мейсън Картрайт показа в социалните мрежи брутални аркади след загубата, която претърпя в мач за европейската титла на WBO снощи в Лийдс.

Британецът бе спрян в деветия рунд от Дарън Тетли, като това бе първа загуба за него при професионалистите след 13 успеха (5 с нокаут) и 1 равенство. За Тетли пък това бе 16 успех от 16 мача (7 с нокаут).

Картрайт сподели след мача зловещите рани, на които се вижда как горната му устна буквално е разцепена на две, пише "Блиц".

"Ако зависеше от мен, щях да се бия и до 10-ия рунд. Искам да покажа боксовите си умения и ще се върна на ринга", каза след срещата ядосаният боксьор.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv ✌🏻 pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ