УЕФА обяви най-добрия отбор от 2001-ва насам

С излизането на имената на номинираните за тазгодишния Отбор на годината на УЕФА, от сайта на евроцентралата публикуваха и най-добрият тим на годината от всичките му издания от 2001 г. досега. Подборът е направен на базата на броя пъти, в които избраните играчи са попадали в най-добрата годишна единайсеторка.

Вратар

Икер Касийяс - 6 пъти (2007-12)

Защитници

Серхио Рамос - 5 пъти (2008, 2012-17) (Дани Алвеш също е с 5 пъти, но по-малко номинации от Рамос и Лам)

Жерард Пике - 5 пъти (2010-12, 2015-16)

Карлес Пуйол - 6 пъти (2002, 2005-06, 2008-10)

Филип Лам - 5 пъти (2006, 2008, 2012-14)

Халфове

Стивън Джерард - 3 пъти (2005-07) (и 7 номинации, с което изпреварва Кака, Тони Кроос, Роналдиньо, Павел Недвед и Зинедин Зидан, които също са с по 3 пъти)

Чави Ернандес - 5 пъти (2008-12)

Андрес Иниеста - 6 пъти (2009-12, 2015-16)

Нападатели

Кристиано Роналдо - 12 пъти (2004, 2007-17)

Лионел Меси - 9 пъти (2008-12, 2014-17)

Тиери Анри - 5 пъти (2001-04, 2006)

