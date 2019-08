Масов бой на... бейзболен мач (ВИДЕО)

Бейзболистите от МЛБ са едни от най-скъпоплатените спортисти в САЩ и съответно в света. Тази нощ едни от тях си спретнаха масов бой по време на мача между Синсинати Редс и Питсбърг Пайрътс.

„Пиратите“, които се опитваха да спрат най-дългата си серия от загуби за последните осем години (девет поредни поражения), стигнаха до успеха с 11:4.

В деветия ининг резервният питчър на Синсинати Амир Гарет хвърли ръкавицата си и налетя на бой на хората от скамейката на Питсбърг. Това прерасна в масово меле, в което се включиха всички играчи на двата отбора.

По време на целия мач играчите на двата тима бяха доста изнервени. Минути преди сбиването, Кион Кила от Питсбърг хвърли бърза топка в главата на Дерек Дитрих от Синсинати. Джаред Хюз от Редс беше изгонен за удар срещу Старлинг Марти от „пиратите“. Джош Бел от Пайрътс беше отстранен за оспорване на съдийско решение.

