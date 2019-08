Борусия триумфира над Байерн за Суперкупата (СНИМКИ)

Отборът на Борусия Дортмунд е новият носител на Суперкупата на Германия. “Жълто-черните” надвиха с 2:0 Байерн Мюнхен на своя “Сигнал Идуна Парк” с попадения на Пако Алкасер (48') и Джейдън Санчо (69’). Така Дортмунд за шести път в историята вдига този трофей. В последните два случая през 2013 и 2014 г. тимът отново победи Байерн, но през 2016 и 2017 г. баварците надделяха именно над днешния си съперник, пише Sportal.bg.

И двамата треньори заложиха на силни състави, въпреки многото контузии и в двата лагера. Люсиен Фавр пусна от първата минута мощното си нападение в лицето на Рафаел Герейро, Санчо, Марко Ройс и Алкасер.

🚨 #BVB STARTING XI 🚨 Locked and loaded 💥 #BVBFCB pic.twitter.com/OTMbbtGviw

Колегата му Нико Ковач си партнираше с Томас Мюлер и Кингсли Коман по двете крила и звездата си Роберт Левандовски на върха на атаката. Корентен Толисо пък за първи път от 322 дни бе титуляр в официален мач, след като през миналия септември скъса кръстни връзки.

Още във 2-ата минута Дортмунд можеше да поведе, след като Герейро намери открития Ройс в наказателното поле, но Мануел Нойер изби неговия удар. В 15-ата обаче стражът направи необмислено излизане почти до центъра на терена, за да спре Алкасер. Нападателят го преодоля и веднага отправи изстрел към опразнената врата, който обаче мина встрани от нея. В 20-ата минута Нойер се реваншира, спасявайки опасен шут на Герейро.

What is Neuer doing pic.twitter.com/Hd8Mjs6fsx