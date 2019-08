Куриозна случка с български национал (ВИДЕО)

Българският национал Божидар Краев отново беше доста коментиран в португалския футбол, но този път не с гол във вратата на някой от грандовете. 22-годишният халф игра цял мач за Жил Висенте при домакинското равенство 1:1 с Брага.

Срещата беше прекъсната за около половин час в 50-ата минута след проблем с електрическото захранване. Куриозният момент стана веднага след удар на Краев, при който беше уловен от вратаря Едуардо. Феновете на Жил Висенте осветиха трибуните с фенерчетата на телефоните си по време на принудителната пауза.

Преди спирането на тока Брага имаше аванс в резултата с гол на Вандерсон Галено. След подновяването на играта Жил Висенте доминираше и Сандро Лима успя да изравни в 79-ата игрова минута на мача.

Божидар Краев и съотборниците му се намират на 11-о място в класирането с актив от четири точки след три изиграни мача. Брага е шести, но също с четири точки. Спортинг (Лисабон) и Фамаликао са лидери с по 7, следвани от Бенфика и Порто с по шест.

At the Gil Vicente-Braga game in Portugal a player took a shot and the power immediately went out. No word on if Bray Wyatt appeared when the power came back on. pic.twitter.com/jhhbtvYuA0