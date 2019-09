Роналдо се разплака по време на интервю (ВИДЕО)

Голямата звезда на световния футбол Кристиано Роналдо си спомни за баща си Жозе Динис Авейро и се разплака в ефир. Петкратният носител на "Златната топка" бе гост в шоуто на Пиърс Морган, а водещият пусна клип на бащата, в който той говори колко е горд със своя син. Видеото е направено през 2004 година преди европейското първенство. Жозе Динис Авейро е бил алкохолик и умира на 52-годишна възраст.

"Никога не съм виждал това видео. Никога не съм виждал това видео. Невероятно", каза португалецът. Мислех, че интервюто ще е забавно, но не очаквах да плача. Но никога не съм виждал тези кадри. Трябва да го покажа на моето семейство. Но наистина не познавам баща ми на 100%. Той беше алкохолик. Никога не съм говорил с него, не съм водил нормален разговор, беше тежко", сподели през сълзи Роналдо, който е само на 20 години, когато баща му умира.

"Да бъда номер 1 и той да не го види, да не види как получавам награди, да не види в какво се превърнах... Моето семейство видя - майка ми, братята ми, дори моят най-голям син, но баща ми, той не видя нищо. Той умря млад", допълни нападателят на Ювентус.

Кристиано изрази мнение, че баща му, който е бивш военен, е бил повлиян от войните в Мозамбик и Ангола.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR