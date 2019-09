Ето това се нарича бърза победа (ВИДЕО)

Румънската представителка Анна Мария Пал записа шокираща победа срещу иранката Самерех Киани на ММА турнира Real Xtreme Fighting 35.

Сблъсъкът в категория до 56 килограма се състоя в румънския град Сибиу и продължи само 19 секунди, след като Пал направи задушаваща хватка и мюсюлманката дори загуби съзнание.

Този двубой бе първи за състезателката от Иран в нейната професионална кариера. За Анна Мария Пал това бе втори успех от пет сблъсъка на професионално ниво.

Ana Maria Pal (Romania) vs. Kiani Samereh (Iran). That was actually kind of disturbing. #RXF pic.twitter.com/L9oRPBBBZn