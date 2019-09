Американец подобри рекорда за най-бърз нокаут (ВИДЕО)

Американецът Ей Джей Макей влезе в историята на ММА турнирите от сериите Bellator, след като записа най-бързият нокаут в историята.

Само 8 секунди му трябваха, за да приключи срещата с 10 години по-възрастния Джордж Караханян, след като го свали на пода с един удар и после го довърши.

Досега рекордът за най-бърз нокаут се държеше от израелеца Авив Гозали, победил Едуард Муравицки само за 11 секунди.

.@ajmckee101 advanced to the round with this KO at #Bellator228 pic.twitter.com/kJXMFow5ld