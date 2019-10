Марадона отново избухна в съблекалнята (ВИДЕО)

Аржентинската легенда Диего Марадона постигна първа победа като треньор на Химнасия (Ла Плата) в местното първенство. Отборът на Дон Диего спечели с 4:2 гостуването си на Годой Крус и се измъкна от последното място в класирането, където остана днешният му съперник.

Химнасия нямаше победа от началото на май. Преди мача с Годой Крус тимът беше в серия от 7 загуби, но за 90 минути вкара толкова попадения, колкото във всичките си предишни 8 мача от старта на сезона.

"Архентинас" в Мендоса беше поредният стадион, на който феновете демонстрираха огромно уважение и обич към един от най-великите в историята на футбола. Домакините бяха приготвили специална хореография с ликовете на Марадона, Лионел Меси и папа Франциск, а надписът на фона на аржентинския флаг гласеше: "Национална гордост".

След мача Марадона направи истинско шоу в съблекалнята. Танцът на Дон Диего беше повече от странен, но футболистите бурно го аплодираха.

Here is Diego Maradona celebrating a first win with his new side, in a typically understated manner. 💃 pic.twitter.com/eYTvTpP5m4