Златан Ибрахимович напусна МЛС със скандал (ВИДЕО)

Футболната звезда Златан Ибрахимович се сбогува с футбола в САЩ по изключително грозен начин.

Шведът се скара с фен след загубата на своя Лос Анджелис Галакси от Лос Анджелис ФК с 3:5, с което приключи участието на тима му през сезона. Звездата размени реплики с привърженик на домакините, след което се хвана за слабините.

"Казаха ми нещо неуважително, но аз ще им кажа, че стадионът им е твърде малък, за да ми говорят така. Чувствах се като на разходка в парка. Свикнал съм да играя на 80-хилядни стадиони. Сега сигурно са щастливи, като знаят, че повече няма да ме видят тук", коментира Ибрахимович.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw