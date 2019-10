Два изумителни гола за 90 секунди (ВИДЕО)

На два изумителни гола станаха свидетели зрителите по трибуните на професионален футболен мач във втора дивизия на Япония.

Двубоят между Монтедио Ямагата и Ехиме завърши при резултат 3:0 за домакините, а два от головете паднаха в рамките на 90 секунди. Изумителното в случая е, че и двете попадения станаха с удари от центъра на терена, а вратарят неразчетено стоеше далеч пред наказателното си поле.

Шеметните 90 секунди се случиха 15 минути след началото на второто полувреме при резултат 1:0 за Монтедио. Гостите изгубиха топката, а Накамура видя, че стражът е много напред и веднага го прехвърли с хубав удар. Само секунди след подновяването на играта вратарят на Ехиме отново стоеше почти до центъра на терена, съотборниците му загубиха топката, а Сакамото с удар по земя преодоля тичащият наобратно Окамото.

Montedio Yamagata of J2 (Japan) score from behind the halfway line vs Ehime...twice. In the space of 90 seconds. pic.twitter.com/haFK47qsHq