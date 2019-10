Съдийка си направи селфи с футболист по време на мач (ВИДЕО)

Израелска футболна съдийка направи нещо невиждано на мач. Тя се щракна с един от футболистите на терена, след като му показа жълт картон.

В случая става дума за благотворителен мач между легенди на Израел и Бразилия (2:4), а санкционираният е не друг, а бившата звезда на Милан и Реал (Мадрид) Кака.

Бразилецът първоначално се зачуди защо реферката спира атаката му и го наказва с картон, но след като тя бръкна в джоба си, за да извади мобилен телефон, всичко стана ясно.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N