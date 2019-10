Гришо яхна френска красавица

Българската звезда в тениса Григор Димитров не си губи времето в Париж. Или поне не го е правил преди време. В социалните мрежи се появиха стари снимки на хасковлията и френската тенисистка Ализе Лим, които обаче успяха да впечатлят феновете.

Преди време красавицата беше спрягана за дамата до Григор Димитров, но спекулациите така и не се оправдаха. След появата на снимките обаче двамата дават нови поводи за размисъл.

Фотосите са повече от любопитни. По време на разходка в Париж, Ализе Лим е „обяздена” от българския тенисист. Освен това двамата са пили и напитка, пяната от която се оказва достатъчно забавна, за да се снимат и по този начин.

Григор и Ализе са приятели и през годините често са засичани заедно по време на купони, вечери и разходки.

Закачката с обяздването е свързана с градската култура в Париж и изобразената стенна рисунка зад Ализе и Григор.

Григор Димитров излиза днес в първия си мач от надпреварата във Франция. Двубоят срещу местния състезател Юго Умбер няма да започне преди 17.00 часа. Срещата ще бъде четвърта на Централния корт в зала "Берси", като непосредствено преди Григор на корта ще излязат французинът Жил Симон и Денис Шаповалов.

Димитров ще търси по-добро представяне в сравнение с това във Виена предишната седмица, където отпадна във втория кръг след мач срещу италианеца Матео Беретини.

It's that time of the year, when the tour arrives in Paris for the last tournament of the year! Let wish Grigor strong end of the season! #MondayMotivation #Throwback pic.twitter.com/5r6taZAhIF