Евакуираха ЛеБрон Джеймс от дома му

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс и семейството му е трябвало да се евакуират от дома си заради разрастващите се горски пожари в Калифорния. Това написа самият той в профила си в Туитър.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️