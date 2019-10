Марадона води тима си от трон (ВИДЕО)

Аржентинската легенда Диего Марадона записа втори успех начело на новия си тим Химнасия Ла Плата, побеждавайки един от силните в първенството Нюелс Олд Бойс с 4:0 като гост.

Отборът на Божията ръка влезе като категоричен аутсайдер в срещата, но въпреки това се поздрави с тази впечатляваща победа.

Това обаче далеч не бе най-интересното от сблъсъка от 11-ия кръг на местната Суперлига, тъй като Марадона прикова погледите. Някогашният голаджия на Наполи бе възседнал специален трон край тъчлинията, от който водеше тима си.

Кадри с "кралското" ръководене на Дон Диего бяха разпространени в социалните мрежи, където добиха огромна популярност.

Yes, that really is Diego Maradona signing his own throne 😂pic.twitter.com/Lnp51Jg2nB