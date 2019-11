Ужасяваща контузия беляза мача между Тотнъм и Евертън (ВИДЕО)

Много тежка контузия на Андре Гомеш шокира фенове и играчи по време на двубоя между Тотнъм и Евертън, завършил 1:1. В 77-ата минута Хюн-Мин Сон влезе опасно на португалеца, като при падането Гомеш се сблъска със Серж Орие. Според първоначалните информации той е със счупен глезен. Кракът му бе в неестествено положение след инцидента, а телевизиите не пуснаха повторения, тъй като кадрите бяха ужасяващи.

След като видя последствията Сон неудържимо се разплака. Съдията междувременно му показа червен картон, а той бе изведен от терена. Орие също бе шокиран от случилото се, а играта бе спряна за няколко минути, докато Гомеш не бе изнесен под аплодисментите на публиката.

Andre Gomez of Everton just broke his leg our prayers and thought are with you @Everton #EVETOT #EPL pic.twitter.com/4NmiCXOKmQ