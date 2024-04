Синът на Рафаел Надал гледа баща си на корта (ВИДЕО)

Рафаел Надал вече може да не мисли на всяка цена за трофеите и сам призна, че просто се стреми да се наслаждава на това как отново има възможност да се състезава. Матадора откри последното си участие на Мастърса в Мадрид с изключително категоричен триумф над 16-годишния Дарвин Бланш, разгромявайки го с 6:1 6:0. Успехът беше особено сантиментален за Краля на клея, защото дойде пред очите на неговия едногодишен син - Рафаел Надал – младши, пише Tennis.bg.

☺️ @RafaelNadal ☺️ Nadal Jr taking in the moment too! @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/R1M1YiRN3J

5-кратният шампион в испанската столица прекара времето си преди да излезе на корта именно със своя наследник, който държеше в ръце, а накрая го целуна преди да излезе на корта. Разбира се, малкият Рафа няма как все още да осъзнае какво точно прави неговия баща с ракета в ръка, но със сигурност неговото присъствие на трибуните е бил един допълнителен огромен стимул за легендарния испанец.

Детето през цялото време беше в прегръдките на своята майка Мария Франсиска Перейо, която се опитваше да го въведе в случващото се, а малчуганът изглежда бързо започна да схваща за какво иде реч и камерите дори уловиха как се хващаше за челото, когато същото правеше и мама. Самият 22-кратен "мейджър" носител веднага потърси сина си с поглед, когато свърши успешно задачата си на корта и камерите условиха как му се е изплезил, а малкият Рафа след време ще може да разбере колко важен всъщност в света на тениса е човекът, който той нарича просто "тате".

Rafa Jr watching his dad have zero mercy on a clay court pic.twitter.com/T8qGrlz81g