Надал бута Испания за Купа Дейвис ВИДЕО

Испания на този етап спря Русия към класиране на четвъртфиналите в Купа Дейвис. Домакините осъществиха пълен обрат в серията от група “ В“ до 2-1 и започнаха успешно участието си в Мадрид.

В първия двубой Андрей Рубльов постигна обрат срещу Роберто Баутиста Агут, но след това световният номер едно Рафаел Надал се наложи над Карен Хачанов. В заключителния мач Марсел Гранойерс и Фелисиано Лопес надиграха Рубльов и Хачанов с 6-4 7-6(5), за да сложат точка на спора.

И двата отбора вече са с по една победа, след като селекцията на Шамил Тарпишчев надделя с 3-0 над Хърватия. Ако обаче испанците се справят с действащите шампиони, ще спечелят групата.

Рафаел Надал не позволи на Карен Хачанов и Русия да запишат лесен успех в серията срещу домакина Испания в група „B“ на финалите на Купа Дейвис. Водачът в световната ранглиста надигра 17-ия в света с 6-3 7-6(7) и се реваншира пред родните фенове за загубата на Роберто Баутиста Агут от Андрей Рубльов по-рано.

Иначе Матадора записа своята 25-а поредна победа на сингъл за Испания в турнира. От дебюта си през 2004 г. насам, когато записа едно поражение, Рафа не е губил мач поединично на Купа Дейвис.

Down to the wire...



Spain seal victory over Russia!



🇪🇸2️⃣🆚1️⃣🇷🇺#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/TC80vWPwjz