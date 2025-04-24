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Волен Чивков ще свири на Левски, Валентин Железов на ЦСКА

Волен Чивков ще свири на Левски, Валентин Железов на ЦСКА

24 Април, 2025 15:39 264 0

  • съдийската комисия-
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  • наряди-
  • първа лига

Съдийската комисия обяви нарядите за 31 кръг

Волен Чивков ще свири на Левски, Валентин Железов на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия на БФС обяви реферите, които ще ръководят срещите от 31 кръг на efbet Лига.

25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.
СЛАВИЯ - ХЕБЪР
ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев

25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - КРУМОВГРАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Никола Петров Джугански

26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.
СПАРТАК ВАРНА - ЦСКА СОФИЯ
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Атанас Петров Бозев

26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.
ЛЕВСКИ - АРДА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Радан Василев Мирянов

27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.
БОТЕВ ПЛОВДИВ - БЕРОЕ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Станислав Георгиев Тодоров

27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Ахмед Яшар Ахмед

28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Йорданов Колев

28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Камен Михайлов Алексиев


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