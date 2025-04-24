Волен Чивков ще свири на Левски, Валентин Железов на ЦСКА

Съдийската комисия на БФС обяви реферите, които ще ръководят срещите от 31 кръг на efbet Лига.
25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.
СЛАВИЯ - ХЕБЪР
ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев
25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - КРУМОВГРАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Никола Петров Джугански
26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.
СПАРТАК ВАРНА - ЦСКА СОФИЯ
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Атанас Петров Бозев
26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.
ЛЕВСКИ - АРДА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Радан Василев Мирянов
27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.
БОТЕВ ПЛОВДИВ - БЕРОЕ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ЛУДОГОРЕЦ - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Йорданов Колев
28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Камен Михайлов Алексиев
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