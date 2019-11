Байерн капитулира насред Мюнхен (ВИДЕО)

Байер (Леверкузен) ликува с първата си победа като гост на Байерн (Мюнхен) в Бундеслигата от седем години насам. "Аспирините" спечелиха с 2:1 на "Алианц Арена", нанасяйки на шампионите трето поражение от началото на сезона в германския елит, като в последните 10 минути бяха с човек по-малко заради изгонването на Джонатан Та.

В самото начало домакините очаквано бяха по-активни и имаха две добри възможности - първо Кимих центрира опасно от фаул, но Мартинес не успя да насочи топката с глава в 6-ата минута. Три по-късно Гнабри обработи хубав пас на Алаба, но стреля в гредата на пазената от Храдецки врата.

Гостите от Левркузен откриха резултата минута по-късно - Леон Бейли оползотвори чудесен пас от центъра на терена на Кевин Фоланд, а след това прати топката в долния десен ъгъл на Нойер за 1:0. В редиците на Байер се появи импулс, в следствие на който играчите на Петер Бос се задържаха по-трайно в противниковата половина.

В 18-ата минута Мюлер имаше изключителна възможност, след като Гнабри привлече както Храдецки, така и Свен Бендер към себе си, отклонявайки топката към Мюлер. Той обаче не я отигра достатъчно бързо и Та я отне буквално от върха на обувката му. Перишич разтресе напречната греда в 22-ата минута, но разочарованието му бе допълнено и от вдигнат флаг за засада.

Серж Гнабри продължи да бъде най-активен в атаката на мюнхенския клуб и след малко повече от половин час футбол шутира силно от границата на наказателното поле, ала извън очертанията на вратата. Томас Мюлер грабна първото си попадение за сезона в 34-ата минута, като това се случи от сходна с тази на Гнабри ситуация. 30-годишният футболист стреля, а топката се отби в крака на Бендер, за да се оплете в мрежата - 1:1.

