Аморим: Наистина вярвам, че ще имам по-добър сезон

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори, след като “червените дяволи” триумфираха в летните серии на Премиър лийг в САЩ. Наставникът сподели мнението си, че го чакат по-добри дни на Острова.

“Чувствам се по-ентусиазиран сега, научих много, малки неща. Наистина вярвам, че ще имам по-добър сезон”, каза Аморим.

Сега Манчестър Юнайтед ще се завърне в Англия и следващата седмица, на 9 август (събота), ще направи официално представяне за новия сезон на “Олд Трафорд” в демонстративен мач срещу Фиорентина.

